İspanyol medyası, milli futbolcunun Altınordu'da başlayan macerasının büyük bir çıkışa sahne olduğunu yazdı ve performansıyla devlerin gözdesi olduğunu dile getirdi.

Barcelona Başkanı Josep Maria Bartomeu, Leicester City forması giyen milli futbolcu Çağlar Söyüncü'nün takip edilmesini istiyor.

İspanyol basınında adı sık sık Katalan ekibiyle ile anılmaya başlanan 23 yaşındaki savunmacı, Freiburg'da geçirdiği başarılı dönemin ardından Leicester City'ye transfer olmuştu. İspanyollar, Barcelona'nın Gerard Pique sonrası onun boşluğunu dolduracak stoperin Çağlar Söyüncü olarak belirlendiğini açıkladı. (Ajansspor)