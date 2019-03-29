Turkish Airlines EuroLeague'in 29. maç döneminde İspanya temsilcisi Barcelona Lassa, Karadağ ekibi Buducnost'u konuk etti.

Ev sahibi ekip karşılaşmadan 95-83'lük skorla galip ayrıldı.

29. maçında 17. galibiyetini alan Barcelona, normal sezonu 5. sırada bitirmeyi garantiledi ve geçtiğimiz hafta 4. sırayı garantileyen temsilcimiz Anadolu Efes'in Play-Off'taki rakibi oldu.

Barcelona'da Adam Hanga 18 sayıyla takımının en skoreri olurken Rolands Smits de 14 sayıyla maçı tamamladı.

Buducnost'ta Danilo Nikolic 25 sayıyla maçın en skoreri olurken James Bell ve Nemanja Gordic de 11'er sayıyla oynadılar.



