14 Ağustos 2020'de tarafsız sahada Barcelona'yı 8-2 deviren Bayern, bu kez Camp Nou'da Katalan devi ile kozlarını paylaşırken siz de bu mücadelenin heyecanını Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da yaşayabileceksiniz. Unutmayın, Şampiyonlar Ligi keyfi sezon boyunca Misli.com'da olacak!

Maddi sıkıntılar çektiği için Lionel Messi'yi kaybeden, Antoine Griezmann'ı Atletico Madrid'e kiralayan Barcelona, transferde "bedelsiz" isimlere yöneldi. Eric Garcia, Sergio Agüero ve Memphis Depay "beş kuruş ödenmeden" kadroya eklendi. Transferin son günü Sevilla'dan Luuk de Jong kiralandı, Türk asıllı Avusturyalı "10 numara" Yusuf Demir'e yatırım yapıldı. Geçen sezon La Liga'yı 3. sırada bitiren, Şampiyonlar Ligi'nde "Son 16" turundan öteye gidemeyen ve sadece Copa del Rey zaferi kazanan Ronaldo Koeman ile devam ediyorlar. Milli ara dönüşü lig maçları özel izinle ertelendi, bu maça rakibe kıyasla daha "taze" çıkacaklar. Hücum hattında yer alan Ansu Fati, Martin Braithwaite, Ousmane Dembele ve Sergio Agüero sakat. Gözler şüphesiz Memphis Depay üzerinde... Depay, Barcelona formasıyla çıktığı 3 lig maçında 3 gol katkısı (2 gol - 1 asist) yaptı. Milli arada da çok iyiydi, 3 maça 6 gol katkısı (5 gol - 1 asist) sığdırdı. Luuk de Jong ile birlikte gole en yakın isim olacak.

Geçen sezona UEFA Süper Kupa ile başlayan Bayern, hemen arkasından da Almanya Süper Kupa'yı müzesine götürmüştü. Yeni yılda FIFA Dünya Kulüpler Kupası da geldi ama Şampiyonlar Ligi'ne çeyrek finalde nokta koydular, sezona da Bundesliga şampiyonluğu ile... Yeni sezonda takımın başına Julian Nagelsmann getirildi. David Alaba elde tutulamadı, Jerome Boateng ile devam edilmedi, Javi Martinez'in tercihi Katar oldu. RB Leipzig'ten Nagelsmann sonrası Dayot Upamecano da geldi. Transferin son günlerinden Marcel Sabitzer ikna edildi. İspanya kafilesinde Corentin Tolisso yer almadı. Kingsley Coman ve Serge Gnabry deplasmana gitti ama durumları maç saati netlik kazanacak. Hücum merkezinde Robert Lewandowski banko... Arkasında "Sane, Müller, Musiala" üçlüsünü görebiliriz. 2003'lü Jamal Musiala, bu sezon çıktığı 6 resmi maçta 7 gol katkısı (4 gol - 3 asist) yaptı.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Memphis Depay, Şampiyonlar Ligi'nde ilk 11 çıktığı son 14 maçta 11 gole doğrudan katkı sağladı. (7 gol - 4 asist)

- Bayern deplasmanda oynadığı son 18 Şampiyonlar Ligi maçını kaybetmedi. (14 galibiyet - 4 beraberlik)

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Şampiyonlar Ligi karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Bayern Münih kazanır" oldu! %35'lik kesim bol alternatifli kadrosuyla Alman Panzeri Bayern'in Camp Nou'da 3 puanı alan taraf olacağını düşünüyor... %20'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve 90 dakika içerisinde en az 3 gol çıkmasını bekliyor.



