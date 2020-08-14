La Liga'da şampiyonluğu Real Madrid'e kaptıran Barcelona, Şampiyonlar Ligi'nin bir önceki turunda ise Napoli'yi kupa dışına itmeyi başarmıştı. Samuel Umtiti, Lizbon'a giden kafilede yer almazken, 2020 yılında hiç forma giymeyen Ousmane Dembele takımla birlikte giden kadroda kendine yer buldu. Napoli eşleşmesinin rövanşında cezaları sebebiyle forma giyemeyen Arturo Vidal ve Sergio Busquets ilk 11'e geri dönüyor. Sezon boyunca beklentilerin gerisinde kalan Antoine Griezmann'ın yerine Sergi Roberto'yu ilk 11'de izleyebiliriz.

Bundesliga'da tozu dumana katan, Almanya Kupası'nı da müzesine götüren Bayern, bir önceki turda ise Chelsea'yi çok rahat elemesini bilmişti. Chelsea'yi 4-1 yendikleri maçta sahalara dönen Niklas Süle, belki "Boateng & Alaba" stoper ikilisini bozamayacak ama TD Hansi Flick'in opsiyonlarını arttırdı. Benjamin Pavard sakat, son antrenmana çıkmayan Alphonso Davies'in durumu maç saati netlik kazanacak. Bu sezon tüm kulvarlarda 45 maça çıkan Robert Lewandowski 62 gole katkı (54 gol - 8 asist) yaptı.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Barcelona son 10 resmi maçının sadece 6'sını kazanabildi. (3 beraberlik - 1 mağlubiyet)

- Bayern Münih son 19 resmi maçında fire vermedi, hepsini kazandı!

- Barcelona, La Liga'da sezonu %63.2 topla oynama yüzdesiyle bitirirken, Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon çıktığı 8 maçta ise %56.4 ortalama yakaladı. Bayern'de bu yüzde, hem Bundesliga'da hem de Devler Ligi'nde %61.5 olarak kayıtlara geçti.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Şampiyonlar Ligi mücadelesini kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Bayern Münih Kazanır" oldu! %19'luk kesim çılgın bir galibiyet serisi yakalayarak bu maça çıkacak olan Alman devine güveniyor... %17'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına koymuş ve karşılaşmada en az 3 gol çıkacağını düşünüyor.

FATİH DEMİRELİ’NİN YORUMU

Barcelona ve Bayern, Chelsea ve Napoli'yi geçerek geldiler çeyrek finale. Barcelona'dan bu performansı beklemeyen ciddi bir kitle de vardı ama Barca, biraz da Napoli'nin kötü gününden faydalanarak rahat geçti turu. Bayern'in işi ilk maçtaki net skordan sonra zaten garanti gibiyidi. İki tarafın da final hedefi var, Bayern'in formu Barcelona'ya göre bir hayli yukarda. Haftaiçi hafif bir sakatlığı olan Alphonso Davies ilk 11'de olacak. Benjamin Pavard'in durumu da maç günü belli olacak. Bayern'in bir hayli avantajlı olduğunu ve kazanacağını düşünüyorum.