Ajax'ın 19 yaşındaki stoperi Matthijs de Ligt'in adı uzun bir süredir Katalan devi Barcelona ile birlikte anılıyordu. Barça'nın başkanı Josep Maria Bartomeu, ESPN'e yaptığı açıklamada genç yıldızla ilgilendiklerini doğrularken şu ifadeleri kullandı:

"De Ligt hakkında konuşacağımız zaman gelecek. Her kulübün transferde birtakım çıkarları ve önümüzdeki yaz da bu durum değişmeyecek. De Ligt de diğer en iyi futbolcular gibi şu an gündemimizde. Açıkçası bu konuyla ilgili neler yaşanacağını biliyorum ama şu an bunları konuşmanın zamanı değil."

Bartomeu'nun bu açıklamaları, genç savunmacının Barça'ya transferinin büyük ölçüde bittiği şeklinde yorumlandı. Ajax ile 2021 yazına dek kontratı bulunan Hollandalının güncel piyasa değeri tam 70 milyon euro olarak gösteriliyor.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler