Ronald Koeman'ın ayrılığı sonrası Barcelona'da yeni teknik direktörün kim olacağı henüz netleşmedi. Katalan ekibi dün yaptığı sürpriz bir açıklama ile takımın başına geçici olarak Barcelona B'nın hocası Sergi Barjuan'ı getirdiğini duyurdu. Bugün ise Barcelona Başkanı Laporta'dan Xavi açıklaması geldi.

Laporta yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Sergio, geçici olarak Barça B'deki görevini bırakacak ve as takımı çalıştıracak. Tecrübesi var ve bu kulübün adamı. Güveni hak ediyor. Koeman'ın görevine son verdik. Ona teşekkür ediyorum. Çok zor zamanlarda geldi ve sorumluluk aldı."

"Xavi teknik direktör olarak kendisini her gün geliştiriyor, çok iyi referansları var. Onunla sık sık konuşuyorum, iyi bir ilişkiye sahibiz ve onun takım ve oyuncular hakkında ne yapılması gerektiğine dair düşüncelerini biliyorum."

"Xavi ya da başka isimler hakkında konuşmamayı tercih ediyorum, teknik direktörlük konusunda birkaç seçeneğimiz var."







