Barcelona'da geçtiğimiz gün bir kez daha başkanlığa seçilen Joan Laporta, Katalan ekibinde teknik direktör değişikliğine gitmek istediğinin sinyallerini verdi.

İspanyol basını AS'ta yer alan habere göre 58 yaşındaki futbol adamı, teknik direktörlük koltuğu için Ronald Koeman'ın yerine Alman çalıştırıcı Julian Nagelsmann'ı düşünüyor.

Almanya Bundesliga ekibi Leipzig'e son bir kaç yıldız başarılı bir performans sergileyen Nagelsmann daha önce Barcelona'nın ezeli rakibi Real Madrid'in de gündemine gelmişti.

Messi belirsizliği sürüyor

Katalan ekibinde yııldız futbolcu Lionel Messi'nin takımda kalıp kalmayacağı Laporta'nın seçilmesiyle olumlu yönde seyir alsa da hala belirsizliğini koruyor.