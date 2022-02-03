Ara transfer döneminde kadrosunu Ferran Torres, Adama Traore ve Pierre-Emerick Aubameyang ile güçlendiren Barcelona'da başkan Joan Laporta, Katalan ekibinin, Borussia Dortmund forması giyen Norveçli golcü Erling Haaland ile ilgilendiğine yönelik iddialar hakkında açıklamalarda bulundu.

Takımın yeni transferi Pierre-Emerick Aubameyang için düzenlenen basın toplantısında konuşan Barcelona başkanı Joan Laporta, Gabonlu golcü için, "Barcelona'ya gelme arzusunu göstermiş bir oyuncuyu takdim ediyoruz. Çok minnettarız. Babasına, kardeşlerine ve temsilcilerine teşekkür etmek istiyorum. Olağanüstü bir iş çıkardınız. Birinci sınıf bir oyuncu takıma dahil ediyoruz, gelmek için çok çaba sarf etti. Mali durumumuz düzeldiğinde Barcelona'nın, kulübe yardım edenlere minnettar olacağını biliyorsunuz." ifadelerinde bulundu.

Haaland sözleri

İsmi Barcelona ile anılan golcü futbolcu Haaland ile ilgili soruya ise Laporta, kapıları kapatmadı ancak gerçekçi olduğunu dile getirerek, "Barça'da şu anda meşgulüz. Karmaşık bir sezon geçirdik ve LaLiga ve Avrupa Ligi için savaşmaya devam etmek istiyoruz. Buna odaklandık. İlginç oyuncuların gelecekte takıma katılmaları için çalışan insanlar var. Ancak ben romantik olmama rağmen gerçeklerle yaşamaya çalışıyorum." sözlerini söyledi.



