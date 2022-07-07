Barcelona Başkanı Joan Laporta: Lewandowski için teklif yaptık!

Avrupa'da transfer dönemi hız kazanırken, dünyanın dört gözle beklediği Robert Lewandowski-Barcelona iş birliği için de resmi açıklama geldi. Polonyalı golcünün kamu ve medya kuruluşları önünde sık sık Bayern Münih'ten ayrılmak istediğini söylemesi, Katalanlar'ın açıkça yıldız futbolcunun transferini düşündüklerini belirtmesinin ardından Bavyera ekibi de rest çekmişti.

Münih'in transferin kendi izinleri dışında olmayacağını duyurması sonrasında Lewandowski'nin geleceği iyiden iyiye merak konusu olmuştu.

Barcelona Başkanı Joan Laporta'dan, 33 yaşındaki futbolcu hakkında resmi ve net bir açıklama geldi. Laporta, "Lewandowski'nin transferi için Bayern Münih'e teklif yaptık, yanıt bekliyoruz. Umarım yanıtları pozitif olur. Lewandowski'ye ise bize gelmek için yaptıklarından ötürü teşekkür ediyorum" dedi.

2014'ten bu yana Alman ekibinde görev yapan Polonyalı oyuncu, Bayern formasıyla 375 maça çıkarken 344 kez rakip fileleri sarsıp, 72 de gol pası verdi.







