Barcelona ile Atletico Madrid arasındaki transfer hattı işlemeye devam ediyor. Son olarak geçen sezon Luis Suarez, Barcelona'dan ayrılmış ve Atletico Madrid'e gelip şampiyonluk yaşamadı.

Hedef; Maaş bütçesini düşürmek

Barcelona, büyük hedeflerle transfer olan ve 120 milyon Euro bonservis bedeli ödenen ancak istenen performansı sergileyemeyen Antoine Griezmann ile yollarını ayırmak üzere. Maaş bütçesini düşürmek isteyen Barcelona'da Griezmann ile Saul takası gündeme geldi.

İki oyuncu da istiyor

İspanyol basınında çıkan haberlere göre iki oyuncunun transfere sıcak baktığı ancak kulüpler arasında bonservis pazarlıklarının sürdüğü belirtildi. Barcelona'nın Griezmann'ı sadece Saul takası ile vermek istemediği de gelen haberler arasında yer aldı.





İlgili Haberler Merih Demiral'ı 3 kulüp transfer etmek istiyor



