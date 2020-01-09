Bu yıl Suudi Arabistan’da ve 4 takımla düzenlenen İspanya Süper Kupası’nda Yarı Final heyecanı Valencia – Real Madrid maçıyla başlamıştı. Finale yükselen ilk ekip olan Real Madrid’in rakibi bugün Barcelona – Atletico Madrid maçıyla belli oluyor.

Ligde gol averajıyla lider durumda bulunan Barcelona üst üste üçüncü La Liga şampiyonluğunu düşlerken bir yandan da bu prestijli kupayı tekrar müzesine götürmek istiyor. 11 maçtır kaybetmeyen Katalanlar son olarak Frankie De Jong’un kırmızı kart gördüğü Katalunya Derbisi’nde Espanyol ile 2-2 berabere kalmıştı. Barcelona’da eleştirilen isimlerin başında gelen teknik direktör Valverde ay sonuna kadar çıkacakları Granada ve Valencia maçları öncesinde moral kazanmak için Süper Kupa’yı kaldırmak istiyor. Messi ve Suarez ligde yaptıkları 24 gol ve 13 asistlik istatistikle takımlarını taşırken son 8 maçında 4 gol ve 1 asist yapan Griezmann da arkadaşlarına yardımcı oldu ama eski Atletico’lu oyuncu beklenen seviyeye henüz ulaşabilmiş değil. O da Süper Kupa’yı eleştirileri uzaklaştırma fırsatı olarak görebilir.

La Liga’daki son 3 maçını kazanarak yeniden üçüncü sıraya yerleşen Atletico Madrid zirveyle olan farkı da 5 puana kadar indirdi. Simeone’nin ekibi bundan önce 10 maçta sadece 2 galibiyet alabilmişti. Ara transfer öncesinde ligde iyi bir konuma gelen Kırmızı Beyazlılar Süper Kupa’yı alarak ikinci yarıdaki büyük maçlar öncesinde iddiasını ortaya koymak istiyor. Atletico’da yazın rekor bedelle transfer edilen Joao Felix henüz istenen seviyeye gelemese de Angel Correa ve Alvaro Morata’nın performansı Diego Simeone’nin elini rahatlattı.

Barcelona’da kaleci Marc-Andre ter Stegen, Arthur ve Ousmane Dembele sakat. Atletico Madrid ise Suudi Arabistan’a Diego Costa, Sime Vrsaljko ve Thomas Lemar’dan yoksun geldi.

CANLI BAHİS İÇİN İPUCU İSTATİSTİKLER

- İki ekip arasındaki son 5 resmi maç 2.5 gol altı skorla tamamlandı.

- Atletico Madrid’in La Liga’daki son 10 maçının 7’sinde ilk yarılar berabere bitti.

- İki ekip en son Aralık başında karşılaşmış ve mücadele deplasman ekibi Barcelona’nın 1-0’lık üstünlüğüyle tamamlanmıştı.

- Atletico Madrid bu sezon sadece 2 resmi maçta 2 gol üzeri skor üretebildi.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Misli.com’dan canlı bahis ve tek maç seçenekleriyle oynanabilecek karşılaşmaya bahis yapan Misli.com üyeleri Barcelona’dan yana. Maçı kuponuna ekleyen üyelerin %55’i Messi ve arkadaşlarının kazanacağını düşünürken karşılıklı gol ve 1.5 gol üstü seçenekleri ise diğer öne çıkan bahisler olarak göze çarpıyor.

MİSLİ.COM YAZARI HALİL DEMİRKAN’IN YORUMU

Barcelona, hafta sonu Espanyol karşısında maçın son dakikasında kalesinde gördüğü gol ile beklemediği bir puan kaybı yaşadı. Bu karşılaşmada zorlu rakibine karşı galip gelerek morallenmek isteyeceklerdir. Savunma oyunu kusursuza yakın bir şekilde sergileyen Atletico Madrid, karşılaşmada yine bu özelliğiyle ön plana çıkacaktır. İY 1.5 gol altı bahsi mücadele için uygun bir seçenek.



