Son maçında Baskonia’nın konuğu olan Barcelona, ikinci yarıda yaptığı etkili savunmaya rağmen ilk yarıdaki farkı eritemedi. Evinde oynadığı 8 maçın sadece birini kaybeden Katalanlar, geçen sezon çeyrek finalde elendiği Anadolu Efes karşısında İstanbul’da rövanşı almıştı.

Son olarak evinde Khimki ile karşılaşan temsilcimiz Anadolu Efes, özellikle ikinci yarısındaki üstün performansıyla 19 sayı farkla kazanırken, bu sezon biri uzatmada olmak üzere 4. Kez Euroleague’de 100 sayı barajını aşmış oldu. Temsilcimiz deplasmanda oynadığı 8 maçtan sadece birini kaybetti.

TEK MAÇTA ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

• Anadolu Efes, Khimki’den sonra Euroleague’de sezonun en fazla sayı atan ikinci ekibi.

• İki ekip arasında İspanya’da oynanan son 4 maçta iki ekip de ikişer kez kazandı.

• Anadolu Efes bu sezon Euroleague’de deplasmanda oynadığı 8 maçın 6’sında 80’in sayı yedi.

TEK MAÇTA ÖNE ÇIKAN BAHİSLER

• Maç öncesi bahis oyunlarında, Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih ev sahibinin kazanması yönünde. Bu maça bahis yapan üyelerin %28’i fazlası Barcelona’nın maçı kazanmasına kesin gözüyle bakıyor.

Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği diğer oyun ise ikili bahislerden. Misli.com üyelerinin yaklaşık %10’u maçta hem Barcelona’nın kazanacağını, hem de maçta 167,5’tan az sayı atılacağını düşünüyor.

MİSLİ.COM BASKETBOL YORUMCUSU TAMER OYGUÇ’UN TERCİHİ

Anadolu Efes ilk maçta evinde Barcelona'ya kaybederek başlamıştı ancak o maçta Larkin yoktu. Barcelona bu maçta o kadar rahat olmayacaktır ancak yenip liderliğe geçmek isteyecektir. Dolayısı ile her iki takımdan da kontrollü basketbol bekliyorum. Anadolu Efes ise 11 sayı ile yenip ikili averajı kovalayacağını düşünüyorum. 167,5 barajının aşılması zor gibi duruyor. Bu baremden alt olur.