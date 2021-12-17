Barcelona alternatifleri belirledi! Alex Telles ve Grimaldo

Teknik direktör Xavi yönetiminde kadrosunu güçlendirmenin planlarını yapan Barcelona, tecrübeli sol bek Jordi Alba'nın yerine alternatif isimlere yöneldi.

El Nacional'de yer alan habere göre Barcelona ilerleyen yaşı nedeniyle Jordi Alba'nın yerine bir sol bek transfer etmek istiyor. Katalan ekinin adayları arasında ise şu anda Premier Lig'de Manchester United forması giyen Alex Telles bulunuyor.

Manchester United'da bu sezon istediği süreleri alamayan Alex Telles'in, İngiliz kulübüyle 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Diğer isimler Grimaldo ve Marcos Alonso

Barcelona'nın diğer alternatifleri ise Chelsea'den Marco Alonso ve Benfica'dan Grimaldo.



