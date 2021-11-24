La Liga devi Barcelona'da takımın eski yıldızlarından Bojan Krkic kulübe geri döndü.

Teknik direktörlüğe takımın efsane ismi Xavi Hernandez'i getiren Barcelona daha sonra eski futbolcusu 38 yaşındaki Daniel Alves ile kontrat imzalamıştı.

La Masia'da yetişen ve bir dönem adından fazlasıyla söz ettiren Bojan Krkic de Barcelona'ya döndü. Ancak 31 yaşındaki futbolcu kulüp televizyonunda yorumculuk yapacak.

Andres Iniesta ile birlikte Japon ekibi Vissel Kobe'de forma giyen Bojan Krkic sakatlığı nedeniyle bir süre formasından uzak kalacak. İspanyol futbolcu bu süreyi Barça TV'de yorumcu olarak geçirecek.

Bojan Krkic daha önce İspanya'da spor yazarlığı ve futbol yorumculuğu da yapıyordu.