Banu Karadağlı vedaya hazırlanıyor

Banu Karadağlı… 49 yaşında ve kariyerine sayısız başarı sığdırdı. Yakın zaman içerisinde profesyonel hayatına nokta koymak isteyen Karadağlı, basketbolu hayatından çıkarmak istemiyor. Karadağlı, gelecekte; genel menajer, takım menajeri ve yönetici olarak göreve devam etmek istiyor. Basketbolun kendisi için hayatın merkezinde olduğunu belirten Karadağlı, "Oğullarım basketbolun içine doğdu. Daha çok küçük yaşlarda basketbol topuyla, antrenmanla tanıştılar. Bu yıl jübilemi çok güzel bir organizasyonla yapıp yine bu camiada kalmak istiyorum. Genel menajer, takım menajeri yada yönetici olarak çalışacağım. Veteran şampiyonalarında oynamayı sürdüreceğim" ifadelerini kullandı. Efsane sporcu, ayrıca kariyeri bittikten sonra tecrübelerini basketbol camiasına aktarmak istediğini de sözleri arasına ekledi.

Bu arada dünya çapında 1. Lig düzeyinde oynayan tek kadın basketbolcu olan İzmirli sporcu, Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen 4. Uluslararası Marmaris Veteran Basketbol Turnuvası'nda şampiyon olarak yine zirveye çıktı.

Veteran sporcuların yer aldığı FIMBA’da Türkiye takımı ile 35 yaş gurubunda yarışan ve takımını kuran Karadağlı; “Bu sene Türkiye KBBL de rakibim olan Şükran Çapalı, Banu Toker’i ve 1. Lig Bodrum Karya takımından Deniz Eskici’yi transfer ettim. Eski milli basketbolcu Belgin Sarıgedik, eski Süper Lig oyuncusu Bahar Alşan ve Dilek Akın’ı da takımımıza dahil ettim. Oğlum Oktay Ulubay da antrenörlüğümüzü yaptı. 35 yaş gurubunda yarıştık. En küçük oyuncumuz 34 yaşındaki Deniz Eskici oldu. Onun dışında bütün takım 45 yaş ve üzerinde yer alıyor” dedi.

2021 yılında MVP oldu

ING Basketbol Süper Ligi'nde Petkimspor forması giyen, milli takım ile U18 Avrupa Şampiyonası'nda altın, U19 Dünya Şampiyonası'nda bronz madalya kazanan Okben Ulubay ve Türkiye Basketbol 2. Ligi'nde oynayan Oktay Ulubay'ın da annesi olan Banu Karadağlı, Türkiye'nin yanı sıra Ukrayna, Rusya, Hollanda, ABD, Sırbistan, Polonya ve Almanya'dan 10'u kadın 44 ülke katıldığı uluslararası organizasyonda beş bin sporcu arasından 35 yaş grubunda en değerli oyuncu (MVP) seçildi. Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde son olarak koronavirüs pandemisi öncesi geçen sezon Yalova VIP takımında oynayan 48 yaşındaki Karadağlı, Marmaris'teki organizasyonda FIMBA Avrupa Karması'yla kendisinden çok daha genç rakipleri arasında

Rakipleri çocuklarından küçük

Veteran basketbol turnuvalarının yanı sıra halen Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde de forma giyen Banu Karadağlı, takım arkadaşları ve rakiplerinin yaşlarının çocuklarının yaşlarından daha küçük olduğunu belirterek, "İkiz olan oğullarım Okben ve Oktay 25 yaşında. Ben 19, 20 yaşında oyuncularla mücadele ediyorum. Annelerinden daha büyüğüm. Önceden biz günde 3 antrenman yapardık. Ben sonra bireysel olarak dördüncü antrenmanı da yapardım. Halen çok sıkı antrenman yapıyorum. Yeni nesil çalışmayı çok sevmiyor. Bir şeyi gerçekten çok istediğinizde hakkını vererek çok çalışmalısınız. Emek vermeden başarı gelmez" diye konuştu.

10 yıl ara verdi ama…

Banu Karadağlı, 35 senelik basketbol kariyerine 1986 yılında 13 yaşındayken İzmir'de başladı. Örnek sporcu, 17 yaşında Kadınlar 1. Ligi'nde başlayan serüveninde İzmir Büyükşehir Belediyespor, Manisa Spil, Giresun Fiskobirlik, Urla Gençlik, Uşak Dülgeroğlu, Kırıkkalespor, Alanya Belediyespor, Manavgatspor, Hatay Dörtyol Bld, Bursa Yıldırımspor formalarını giydi. Evlendikten sonra basketbola 10 yıl ara veren Karadağlı, potalara tekrar veteran şampiyonaları ve Kadınlar 1. Ligi'nde

Tacını Toker’e devretti

19-22 Mayıs 2022 günlerinde 4 gün olarak düzenlenen Uluslararası Master Basketbol Turnuvası’na yurt içi ve yurt dışı olmak üzere 8 ülkeden 48 takım ve 650 sporcu katıldı. Turnuva çok heyecanlı maçlara da sahne oldu. 6 ayrı kategoride düzenlenen turnuva kadın 35+ ve 40 + erkeklerde ise 40+,45+,50+55+ yaş kategorilerinde düzenlendi. Çok Heyecanlı ve bir o kadarda çekişmeli geçen maçlarda tutulan istatistiklerle MVP seçimi yapıldı. Kadınlarda ve erkeklerde ayrı ayrı 3 sayı yarışması düzenlendi. FİMBA, Türkiye takımından geçen seneki MVP yani en değerli oyuncu olan Banu Karadağlı, bu turnuvada tacını kendi takımından Banu Toker’e devretti.