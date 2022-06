Banu İslam Şucai, Arka Sokaklar’da rol aldı

Kanal D’nin uzun soluklu, reyting rekortmeni dizisi Arka Sokaklar, yeni yüzleri ekrana taşımaya devam ediyor. Yıllardır TV izleyicilerini ekrana bağlayan diziye katılan son isim Azerbaycan güzeli Banu İslam Şucai oldu.

Dizinin geçtiğimiz cumartesi günü yayınlanan son bölümünde rol alan Şucai, çocuğu rehin alınmış, zorla çalıştırılan Olga ismindeki bir kadını canlandırdı. Şucai, yakın zamanda iki Sinema filminde daha boy gösterecek.

Banu İslam Şucai kimdir?

2017’de düzenlenen Best Model of the World yarışmasında Azerbaycan’ı temsil eden ve ‘Best Smile’ derecesi alan Banu İslam Şucai, oyunculuk dışında bazı markalarla ekran yüzü olmak için görüşmelerini sürdürüyor.

Yüz güzelliği ve renkli gözleri ile sıra dışı bir imaj yaratan Azeri oyuncu, doğal güzelliği nedeniyle markaların kapısını çaldığı isimlerden olmayı başarıyor.

Banu İslam Şucai, formunu korumak için spora devam ederken, kapalı salonlar yerine sahil hattında efor harcamayı tercih ediyor.

İranlı bir baba ile Rus bir anneden doğma olan Azeri vatandaşı Banu İslam Şucai, Azerice, Türkçe, İngilizce ve Rusça biliyor.