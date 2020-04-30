Banka çalışma saatleri... Bankalar saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? sorusu kamu ve özel banka şubelerinde işlem yapmak isteyen tüketicilerin gündeminde. Bankalar, yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgınına karşı birçok tedbiri hayata geçirirken, çalışma saatlerini de yeniden düzenledi. Türkiye Bankalar Birliği’nin (TBB) tüm bankaların mesai saatlerine yönelik tavsiye kararının ardından bazı bankalar çalışma saatlerinde değişikliğe gitti. Halkbank, Garanti, Ziraat, Türkiye İş, Denizbank, Akbank, Yapı Kredi, QNB Finansbank açıklama yaparak yeni mesai saatlerini duyurdu. Halkbank, Garanti, Ziraat, Türkiye İş, Denizbank, Akbank, Vakıfbank, Yapı Kredi, QNB Finansbank, bankaların yeni çalışma saatleri ne? İşte bankaların açılış ve kapanış saatleri

Bankalar saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Garanti Bankası çalışma saatleri neler?

12.00 - 17.00

Akbank çalışma saatleri neler?

12.00-17.00

Denizbank çalışma saatleri neler?

09.00 - 17.00

Halkbank çalışma saatleri neler?

09.00 - 17.00

Türkiye İş Bankası

12.00 - 17.00

TEB

12.00 - 17.00

Vakıfbank çalışma saatleri neler?

12.00-17.00

Ziraat Bankası çalışma saatleri neler?

09.00 - 17.00

QNB Finansbank çalışma saatleri neler?

12.00-17.00

Koronavirüsün yayılması ile birlikte bankalar kendi çaplarında tedbir alırken, Türkiye Bankalar Birliği tüm bankaların mesai saatlerine yönelik tavsiye kararı aldı.

TBB'nden bankalara gönderilen tavsiye kararında yeni mesai saati 12.00 ile 17.00 arası olarak belirlendi.

Bankalar Birliği'nin açıklaması aynen şöyle:

Toplum sağlığının korunmasi icin Hükümetin, TC Sağlık Bakanlığı'nın ve Dünya Sağlık Örgütü'nün talimatları ve açıklamaları çerçevesinde, müşterilerin bankacılık işlemlerini sağlıklı olarak ve aksamadan sürdürebilmelerini teminen gerekli önlemler uygulanmaktadır.

Bu çerçevede, Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu tarafından, takdiri üyelere ait olmak üzere, tavsiye niteliğindeki aşağıdaki kararlar alınmıştır:

Müşterilere doğrudan hizmet veren şubeler ve hizmet birimlerinin çalışma saatleri ile müşteri kabul saatleri 12:00-17:00 olarak belirlenmiştir.

İsteyen bankalar, çalışma ve müşteri kabul saatlerini esnek olarak belirleyebilecektir, bankalar, şubelerin ve hizmet birimlerinin çalışma ve müşteri kabul saatleri hakkında müşterini bilgilendireceklerdir, şube ve hizmet birimlerinde yakın temasın ve kalabalık ortamın oluşmasının önlenmesine yönelik gerekli tebdirler alınabilecektir, yüksek rikli ve kalabalık alanlardaki şubeler hizmet dışı tutulabilecektir, bankacılık hizmetlerinin dijital ortamlardan yapılması hususunda alternatif hizmet kanallarından kesintisiz hizmet verilmeye devam edilecektir.



