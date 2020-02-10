Kriket oynayan ülkeler arasında gerçekleştirilen Dünya Kupası, ön eleme aşamasını geçmeyi başaran 16 ılle arasında gerçekleşti. Güney Afrika'da yapılan organizasyonda oynanan maçların ardından yarı finalde kalan Bangladeş, Yeni Zelanda'yı Hindistan da Pakistan'ı yenerek finale adını yazdırdı. Bangladeş ve Hindistan arasında bugün oynanan final maçında Bangladeş açık farkla rakibini mağlup ederek ilk kez Kriket Dünya Kupası'nı müzesine götürdü.

Kriket maç kurallarına göre maçta ilk önce Hindistan oynayarak 177 run (puan) kazandı. Bangladeş’in maçı kazanmak için 178 runa ihtiyacı vardı. Ancak maçın son anlarında başlayan yağmur nedeniyle kriket kurallarına göre Bangladeş’in kazanması için 170 run yeterli olacaktı. Bangladeş bu hedefe kolayca ulaşarak ilk kez dünya kupasının sahibi oldu.

Öte yandan Bangladeş halkı ilk kez dünya kupasının kazanılması sebebiyle ülke genelinde kutlamalar yapmaya başladı.

İHA