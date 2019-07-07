‘Banega transferi çok istiyor’

Galatasaray’ın eski sportif direktörü, Avrupa kulüpleriyle ciddi bağlantıları olan Cenk Ergün, Ever Banega transferiyle ilgili önemli açıklamalar yaptı. Radyospor’a konuşan Ergün, Sarı-Kırmızılılar’ın Arjantinli yıldızla olan flörtü hakkında şunları kaydetti:

Benim de aldığım haberlerde kuvvetli bir temasın olduğu, Banega’nın da bu transferi istediği ve kabul ettiği yönünde... Anladığım kadarıyla Sevilla, bir oyun kuruyor. Galatasaray’ın, Sevilla’ya para ödemesi gerekiyor; bunun için de oyuncu satmalı. Asıl kritik nokta bu; gitmesi muhtemel oyuncuların satışı... Diagne’nin satışı birinci öncelik. Bu gerçekleşemezse ikinci, üçüncü hamleler devreye girer. Şampiyonlar Ligi hedefi nedeniyle Feghouli ve Belhanda’nın transferde, gönderilecekler listesinde birinci sırada olduklarına inanmıyorum.