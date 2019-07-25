Banega Galatasaray için gemileri yaktı!

Galatasaray, Sevilla ile Ever Banega’nın transferi için pazarlıklarını sürdürürken, transferde sürpriz bir gelişme yaşandı. Fernando, Joan Jordan ve Oliver Torres’in ardından İspanyol ekibi Guanghzou Evergrande kulübünden Gudelj’i de kadrosuna kattı. Böylelikle Sevilla’nın merkez orta sahasında 5 futbolcu oldu. Sevilla’nın bu şekilde Banega’nın gidişine izin verebileceği öğrenildi.

Sevilla’nın art arda yaptığı orta saha takviyelerinin ardından Galatasaray’a gitmek istediğini dile getiren Banega’ya izin vermesi bekleniyor. Sarı-kırmızılıların kadrosuna katmak istediği Arjantinli futbolcuya Arap kulüplerinden de talip olduğu belirtildi. İspanyol basınında yer alan haberlere göre; Sevilla orta sahaya transfer yapsa da Banega’yı gelecek sezon planları içerisinde görüyor.

Buna rağmen Galatasaray’ın oyuncuya cazip bir teklif yaptığı belirtildi. Eldesmarque’de yer alan habere göre; sarı-kırmızılılar dışında bir Arap kulübü de Arjantinli futbolcuya talip oldu. Sevilla, cazip bir teklif gelmesi halinde transfere onay vermeyi düşünse de tekliflere olumlu bakmıyor.

Kaynak: Yeni Şafak