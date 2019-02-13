Bandırmaspor’un futbolcuları öğrencilerle buluştu

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde bir özel okul, sosyal sorumluluk projesi kapsamında Bandırmaspor futbolcularını ağırladı.

13 Şubat 2019, Çarşamba 17:30
- A +
Bandırmaspor’un futbolcuları öğrencilerle buluştu

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde bir özel okul, sosyal sorumluluk projesi kapsamında Bandırmaspor futbolcularını ağırladı.

Bandırmaspor Kulüp Başkanı Göksel Karlahan, Teknik Direktörü Ramazan Kurşunlu, futbolcular Doğan Can Davas, Yusuf Akyel, Âdem Alkaşi, Zülküf Özer ve Batuhan Karadeniz öğrencilerle spora bir araya geldiler. “Futbolun Sihirbazları” sloganıyla yola çıkılan projede ilk olarak Bandırmaspor futbolcularıyla birlikte öğrencilerle gösteri maçı yaptı. Bandırmasporlu futbolcular öğrencilerden bol bol alkış aldı. Daha sonra konferans salonunda öğrencilerle buluşan Bandırmaspor ekibine ilgi yoğun oldu. Öğrencilere tecrübelerini aktaran Kulüp Başkanı Göksel Karlahan, “Kendinize mutlaka bir hedef koyarak bu hedefe odaklanın. Derslerinizi ihmal etmeden spor yapmaya gayret edin. Kulüp olarak öncelikli hedefimiz alt yapıdan futbolcu çıkarmak ve tesisleşmeye önem vermektir. Bunlar olmadan zaten futbolda başarı gelmez“ dedi.

Kendilerine gösterilen ilgiden çok memnun olduklarını belirten Teknik Direktör Ramazan Kurşunlu da, "Sizlerin geleceği ülkenin, sizlerin inancı da Türkiye’nin inancıdır" dedi.

Öğrencilerin sorularını cevaplayan Başkan Karlahan, Teknik Direktör Ramazan Kurşunlu, futbolcular Doğan Can, Batuhan, Yusuf ve Adem sorular karşısında ter döktü.

İHA

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.