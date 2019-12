Geçen yıl son maçta TFF 2. Lig'de tutunanabilen Bandırmaspor bu sezonun ilk yarısını tek mağlubiyet ve 34 puanla 2. sırada tamamladı. Bandırmaspor tarihinin en uzun yenilmezlik serisinin yakalandığı sezonda en büyük değişim yönetim anlayışı oldu. TFF İkinci Lig Kırmızı grup ekiplerinden Bandırmaspor'da iş insanı Onur Göçmez'in Asbaşkanlığa gelmesiyle birlikte kurumsallaşma adımları atıldı. 2019 yazında göreve gelen yeni yönetimde Asbaşkanlık görevini üstlenen Göçmez, oluşturulan kurumsal yapı, mali disiplin, gelir artırıcı tedbirler ve şeffaflık konularında önemli adımlar atarak, kulübü yeniden ayağa kaldırdı. Yapılan organizasyonlar ve bir dizi etkinliklerle kaynak yaratmaya çalışan Onur Göçmez, Bandırmaspor'un bu sezonun ilk yarısını 34 puanla ikinci sırada tamamlamasında kilit isim oldu. Kulübe ciddi bir mali destek de sağlayan ancak bölgeden ve camiadan yeterli destek gelmediği için sezon ortasında bırakmayı düşünen Göçmez, taraftarın yoğun desteği ve çağrısı üzerine bu kararından vazgeçti.

"5-6 PUAN FAZLA ALABİLİRDİK"

Bu arada Bandırmaspor Teknik Direktörü Serdar Bozkurt, sezonun ilk yarısını değerlendirdi. Bozkurt, "34 puanla ligi 2. sırada bitirmemize rağmen son dakikalarda yediğimiz goller ve neticeye etki eden hakem hataları olmasaydı, 5-6 puanımız daha olabilirdi. Ligi sadece bir mağlubiyet ile kapatmak ve ligin en fazla gol atan takımı olmak başarı gibi görünse de hemen her maçta gol yememiz en büyük eksikliğimiz olarak öne çıktı. Devre arasında en fazla üzerinde duracağımız konularına başında takım savunmasına yönelik çalışmalar olacaktır. Ligin ikinci yarısında şampiyonluğa oynayan takım sayısı arttı ve bundan dolayı ilk yarıya nazaran daha zor bir maraton bizi bekliyor. Takım olarak bu zorlu süreci çok çalışarak, kendimizi ve oyunumuzu geliştirerek her maça aynı bakış açısıyla çıkan disiplinli bir takım olarak çıkacağız ve lig sonunda Bandırmasporumuzu bir üst lige taşıyacağız. Bu duruma gelmemizde büyük katkısı olan yönetimimiz transfer yasağı konusunda ciddi çaba sarf ediyor ve kaynak arayışı içerisinde tüm şartları zorluyor. Bu konuda alacakları her karara saygılı olacağız ve takım ile ilgili kadro planlamamızı onların vereceği karara göre şekillendireceğiz'' dedi.