Spor Toto 1. Lig'in 22. haftasında konuk ettiği Erzurumspor'u 2-1 mağlup eden Bandırmaspor'da teknik direktör Mustafa Gürsel, 90 dakikanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Oyuncularını tebrik eden Gürsel, şu ifadeleri kullandı:

''Güzel oyunlarımızı maça yansıtamadık. Erzurumspor maçına iyi konsantre olduk. Erzurumspor güçlü bir rakip, ligin yukarılarına oynayan bir takım. Oyuna yediğimiz penaltı golüyle başlamamıza rağmen güzel tepki verdik. İkinci yarı bulduğumuz gollerle maçı 2-1 kazandık. Bu galibiyete çok ihtiyacımız vardı. Son dakikalarda çok maç kaybettik. Uzatma dakikasında attığımız golle kazanmamız bizim içinde iyi oldu. Tüm oyuncularımı tebrik ediyorum. Ligin ilk maçın puanla başlamamız çok iyi moral oldu. İki haftalık süreci iyi değerlendirip, oyun olarak da olsun gelişmeye devam edelim. Tüm oyuncularımızı tebrik ediyorum ve camiamıza hayırlı olsun'' (İHA)