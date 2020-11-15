Bordo-beyazlılar da İzmir depremi nedeniyle ertelenen ve 17 Kasım Salı günü oynanacak Altınordu deplasman maçı öncesinde koronavirüs şoku yaşandı. Takımın yapılan testlerde iki futbolcu ve iki personelin sonucu pozitif çıktı.

RH Bandırmaspor Kulübü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Yapılan Covid-19 testi sonuçlarında 2 futbolcumuz ve 2 kulüp personelimizde pozitif bulgulara rastlanmıştır. Sonucun ardından ivedilikle gerekli tedbirler alınmış olup karantina süreci başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

İHA