Bandırmaspor'da Batuhan Karadeniz şov yaptı

Bandırmaspor'un TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Kahramanmaraşspor ile 3-3 berabere kaldığı maça Batuhan Karadeniz damga vurdu. Eski Beşiktaşlı golcü futbolcu hat-trick yaparak maça damga vurdu.

11 Kasım 2019, Pazartesi 10:36
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Bandırmaspor'da Batuhan Karadeniz şov yaptı

Batuhan Karadeniz durdurulamıyor. Bandırmaspor formasıyla fırtınalar estiren Batuhan bir kez daha en çok konuşulan isim oldu.

TFF 2. Lig'de Kahramanmaraşspor - Bandırmaspor maçında sahneye çıkan Batuhan bu kez de hat-trick yaptı.

Bandırmaspor'un deplasmanda 3-3 berabere kaldığı maçta takımının tüm gollerini kaydeden Batuhan yükselen formunu sürdürdü.

Bu sezon lig ve kupa dahil toplam 10 maça çıkan eski Beşiktaşlı, resmi mücadelelerdeki 9. golünü kaydetti.

1. Lig'e çıkma mücadelesi veren Bandırmaspor'un 12 maç sonunda 24 puanı bulunuyor. Ligde üçüncü sırada bulunan bordo beyazlı ekipte Batuhan Karadeniz'in bu performansı takımın en büyük dayanak noktası konumunda...


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