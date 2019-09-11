Bandırmaspor’a “Kocaman” destek!

İşlenmiş su ürünleri sektöründe Bandırma’da faaliyet gösteren Kocaman Balıkçılık, futbolun önemli temsilcilerinden TFF 2. Lig takımı Bandırmaspor ile bir yıllık forma sponsorluğu anlaşması imzaladı.

Geçtiğimiz sezonu 13. sırada tamamlayan Serdar Bozkurt yönetimindeki Bandırmaspor, bu yıl gerçekleştirdiği transferleri ve kurumsallaşma adına yaptığı önemli çalışmalarıyla yeni sezona başladı. Kocaman Balıkçılık, Bandırmaspor’a 1 yıl süreyle forma sponsoru oldu.

Kocaman Balıkçılık Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kocaman konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Bandırma’da faaliyet gösteren bir firma olarak Bandırmaspor takımını desteklemek adına forma sponsoru olduk. Bandırmaspor Yönetim ve Teknik Heyetinin, futbolcu arkadaşların ve Bandırmaspor taraftarlarının başarılı bir sezon geçirmelerini diliyoruz.” dedi.