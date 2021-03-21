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Bandırmaspor-Tuzlaspor maç sonucu: 3-2

TFF 1. Lig’in 27. haftasında Royal Hastanesi Bandırmaspor, konuk ettiği Tuzlaspor’u 3-2 yendi.

21 Mart 2021, Pazar 16:01 Son Güncelleme:
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Bandırmaspor-Tuzlaspor maç sonucu: 3-2

TFF 1. Lig’in 27. haftasında Royal Hastanesi Bandırmaspor, konuk ettiği Tuzlaspor’u 3-2 yendi.

Royal Hastanesi Bandırmaspor: 3 - Tuzlaspor: 2

Stat: Bandırma 17 Eylül

Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Cem Özbay, Mehmet Akıncık

Royal Hastanesi Bandırmaspor: Gökhan Değirmenci, Abdurrahim Dursun, Berat Satılmış (Dk. 72 Del Valle), Pote (Dk. 90 3 Torje), İshak Çakmak, Landel, Doğan Can Davas, Rayo (Dk. 90 1 Halilovic), Hakan Bilgiç (Dk. 72 Orhan Ovacıklı ), Mehmet Yiğit, Gökay Güney

Tuzlaspor: Metin Erol, İsmail Konuk, Yohou, Gökcan Kaya, Cajic (Dk. 77 Onur Ayık), Ahmet Yazar (Dk. 46 Arif Morkaya), Pucko (Dk. 46 Alan), Erdem Özenç (Dk. 55 Samet Asatekin), Thuram, Rotman, Anıl Karaer (Dk. 55 Yasin Güreler)

Goller: Dk. 1 Thuram, Dk. 7 Gökcan Kaya (Tuzlaspor), Dk. 45 2 Hakan Bilgiç, Dk. 53 Abdurrahim Dursun, Dk. 90 6 Samet Asatekin (kendi kalesine) (Royal Hastanesi Bandırmaspor)

Sarı kartlar: Dk. 33 Hakan Bilgiç (Royal Hastanesi Bandırmaspor), Dk. 38 İsmail Konuk, Dk. 57 Yohou (Tuzlaspor)

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