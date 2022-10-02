Bandırmaspor - Samsunspor maç sonucu: 0-0

40. dakikada Bey Çimento Bandırmaspor sağ taraftan geliştirdiği atakta ceza sahası dışından Mehmet Özcan'nın sert vuruşu az farklı auta çıktı.

41. dakikada Samsunspor'un oyuncusu Saouza kontra atak ile Bandırmaspor kalecisi Gkelios çalımlayarak topu fileler ile buluştudu. Ancak yan hakem ofsayt bayrağını kaldırmasıyla gol iptal edildi.

58. dakikada ceza sahası içerisinde Bandırmaspor oyuncusu Berkan Mahmut Keskin Samsunspor'un oyuncusu Harris'i düşürerek penaltı kazanıldı. Penaltı atışını kullanan Saouza topa sert vurarak farklı açılarda topu auta yolladı.

79. dakikada Bandırmaspor oyuncusu Kerim Avcı'nın ceza sahası içerisinde vurduğu topu kaleci Szumski çıkardı.

Maçta gol olmayınca Bandırmaspor ile Samsunspor 0-0 berabere kaldı.