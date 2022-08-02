Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor, Fenerbahçe altyapısından yetişen ve bonservisi KVC Westerlo'da olan Oğuz Kaan Güçtekin'i kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, ''Hoş Geldin Oğuz Kağan Güçtekin! Oğuz Kağan ile 1 yıllık kiralık sözleşme imzalanmıştır.'' ifadeleri kullanıldı.

Altyapısından yetiştiği Fenerbahçe'de 16 maça çıkan 23 yaşındaki ön libero, Çaykur Rizespor ve Konyaspor 'da kiralık olarak forma giymişti. Ağustos 2021'de KVC Westerlo'ya transfer olan genç oyuncu, Belçika ekibinde 14 maçta süre aldı.