Bandırmaspor - Niğde Anadolu FK maç sonucu: 4-1

Bandırmaspor, TFF 2. Lig Kırmızı Grup’un 9. haftasında sahasında karşılaştığı Niğde Anadoluspor'u 4 golle geçti.
Stat: Bandırma 17 Eylül
Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy xx, Salim Şanlıer xx, Samet Özkul xx
Bandırmaspor: Zülküf Özer xxx, Rıza Efendioğlu xx, Birhan Vatansever xx, Berat Satılmış xx (Ali Kuçik dk. 57 x) , Erkan Taşkıran xxx, Hüseyin Bak xx, Onur Akbay xx (Abdullah Karmil dk. 81 x) , Benhur Keser xx, Rıdvan Koçak xx (Sinan Akaydın dk. 66 xx) , Batuhan Karadeniz xxxx, İrfan Başaran xx
Niğde Anadolu FK: Muhammet Taha Tepe x, Metehan Yılmaz x, Atalay Gürel x (Kadir Yurttadur dk. 83 ?) , Altar Han Hidayetoğlu x, Berkehan Biçer x, Mustafa Emirhan Özyaşar x, Fatih Ateş x (Enis Durak dk. 58 x), Embiya Ayyıldız xx (Yusuf Can Esendemir dk. 76 x) , Aykut Çolakoğlu x, Mustafa Hakkı Peker x, Recep Yemişçi x
Goller: Batuhan Karadeniz (dk. 6 ve 90+4), Sinan Akaydın (dk. 68), Erkan Taşkıran (dk. 90) (Bandırmaspor), Embiya Ayyıldız (dk. 11) (Niğde Anadolu FK)
Kırmızı Kartlar: Aykut Çolakoğlu (dk. 66), Muhammet Taha Tepe (dk. 89) (Niğde Anadolu FK)
Sarı Kartlar: Berkehan Biçer, Recep Yemişçi, Embiya Ayyıldız, Enis Durak (Niğde Anadolu FK), Rıdvan Koçak, Onur Akbay, Erkan Taşkıran, Batuhan Karadeniz (Bandırmaspor)