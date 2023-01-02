MENÜ

Bandırmaspor, Nicola Terzic'i satın alma opsiyonuyla kiraladı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor, 22 yaşındaki kanat oyuncusu Nicola Terzic ile satın alma opsiyonlu olarak 6 aylık kiralık sözleşme imzaladı.

02 Ocak 2023, Pazartesi 20:18 Son Güncelleme:
- A +
Bandırmaspor, Nicola Terzic'i satın alma opsiyonuyla kiraladı

Ara sezon transfer çalışmalarını sürdüren Bandırmaspor, Partizan'dan 22 yaşındaki sağ kanat Nikola Terzic'i satın alma opsiyonuyla birlikte kiraladı. Bordo Beyazlı ekipten yapılan açıklamada, "Son olarak Partizan forması giyen Nikola Terzic ile satın alma opsiyonlu 6 aylık kiralık sözleşme imzalanmıştır." ifadeleri kullanıldı..

Hücum hattının her iki kanadında da görev yapan Nicola, AS Nancy, FK ukariki, FK IMT Belgrad, FK Partizan takımlarında forma giydi. Başarılı futbolcu, oynadığı 68 maçta 19 gol, 5 asist yaptı.

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...