Ara sezon transfer çalışmalarını sürdüren Bandırmaspor, Partizan'dan 22 yaşındaki sağ kanat Nikola Terzic'i satın alma opsiyonuyla birlikte kiraladı. Bordo Beyazlı ekipten yapılan açıklamada, "Son olarak Partizan forması giyen Nikola Terzic ile satın alma opsiyonlu 6 aylık kiralık sözleşme imzalanmıştır." ifadeleri kullanıldı..

Hücum hattının her iki kanadında da görev yapan Nicola, AS Nancy, FK ukariki, FK IMT Belgrad, FK Partizan takımlarında forma giydi. Başarılı futbolcu, oynadığı 68 maçta 19 gol, 5 asist yaptı.