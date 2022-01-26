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Bandırmaspor, Khalid Boutaib'i transfer etmek istiyor

Spor Toto 1. Lig takımı Royal Hastanesi Bandırmaspor transferde atağa geçti ve Yeni Malatyaspor'un eski santrforu Khalid Boutaib'le büyük ölçüde anlaştı.

26 Ocak 2022, Çarşamba 19:37 Son Güncelleme:
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Bandırmaspor, Khalid Boutaib'i transfer etmek istiyor

Spor Toto 1. Lig'de hedefini şampiyonluk olarak belirleyen Royal Hastanesi Bandırmaspor forvet transferi için düğmeye bastı. 

Bandırmaspor, ülkemizde bir dönem Yeni Malatyaspor'da forma giyen ve şu anda Fransa 2. Lig ekibi AC Le Havre'de görev alan Khalid Boutaib ile büyük ölçüde anlaşma sağladı.

1.5 milyon Euro'ya Zamalek'e gitti

2017-2019 yılları arasında Malatya'da oynayan Boutaib, 1.5 milyon Euro bonservis ücreti karşılığında Zamalek'e transfer olmuştu.

20 maçta 5 gol attı

Zamalek'in ardından Fransa'nın yolunu tutan 34 yaşındaki Faslı forvet bu sezon Le Havre'de 20 karşılaşmada 5 gol attı. (Ajansspor)

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