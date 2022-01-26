Spor Toto 1. Lig'de hedefini şampiyonluk olarak belirleyen Royal Hastanesi Bandırmaspor forvet transferi için düğmeye bastı.

Bandırmaspor, ülkemizde bir dönem Yeni Malatyaspor'da forma giyen ve şu anda Fransa 2. Lig ekibi AC Le Havre'de görev alan Khalid Boutaib ile büyük ölçüde anlaşma sağladı.

1.5 milyon Euro'ya Zamalek'e gitti

2017-2019 yılları arasında Malatya'da oynayan Boutaib, 1.5 milyon Euro bonservis ücreti karşılığında Zamalek'e transfer olmuştu.

20 maçta 5 gol attı

Zamalek'in ardından Fransa'nın yolunu tutan 34 yaşındaki Faslı forvet bu sezon Le Havre'de 20 karşılaşmada 5 gol attı. (Ajansspor)