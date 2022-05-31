Bandırmaspor - İstanbulspor maçını Halil Umut Meler yönetecek

Süper Lig 'e yükselecek son takımın belli olacağı Bandırmaspor ile İstanbulspor arasındaki Spor Toto 1. Lig play-off final karşılaşmasını FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Müsabakada Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak da Mete Kalkavan görev alacak.

Spor Toto 1. Lig play-off finalinde Bandırmaspor ile İstanbulspor, 2 Haziran Perşembe günü Kocaeli Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Saat 20.00'de başlayacak mücadelede FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler düdük çalacak. Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak. Maçın dördüncü hakemi de Tugay Kaan Numanoğlu olacak.

Bu zorlu müsabakada VAR koltuğunda Mete Kalkavan oturacak. Kalkavan'a AVAR'da Sarper Barış Saka ile Kemal Yılmaz eşlik edecek.



