Bandırmaspor için lig yeni başlıyor

TFF 1’inci Lig’in yeni ekiplerinden Bandırmaspor yeni yapılanması ile lige dönüyor. Teknik direktör Serdar Bozkurt’tan aradığını bulamayan Bandırmaspor, takımı deneyimli teknik adam Erkan Sözeri’ye emanet etti.

Erkan Sözeri yönetiminde 2 gün idman yaptıktan sonra Adana Demirspor ile karşılaşan Bandırmaspor, yenilgiye rağmen ilk yarıdaki oyunuyla göz doldurdu. Bandırmaspor Başkanı Onur Göçmez, takımın hak ettiği yerde olmadığını ve bu yüzden teknik adam Erkan Sözeri ile anlaştıklarını söyledi. Yeni teknik kadronun gelmesiyle takımda gözle görülür farklılıklar olduğunun altını çizen Göçmez, 'Sezona eski futbolcularımızın önemli bir kısmıyla ve eski teknik yönetimle başladık. Bunlara ek olarak deneyimli yerli ve yabancı oyuncularla takımımızı güçlendirdik. Ancak Bandırmaspor’un hak ettiği yerde olmadığını görünce yeni bir yapılanmaya gittik. Adana Demirspor karşısında yenilsek de oyunun belli bir kısmında oynanan futboldan memnun kaldık. Bandırmaspor kısıtlı imkanlarla, çeşitli zorluklarla oluşturulmuş bir takım. Bandırma taraftarının ve bizlerin beklentileri büyük. Bu değerli emanete sahip çıkmak ve hedefe taşımak için gece gündüz canla başla çalışıyoruz' diye konuştu.

Sezonun kendileri için yeniden başladığını belirten Bandırmaspor Başkanı Onur Göçmez, 'Bu ligin acemiliğini üstümüzden atıyoruz. Yönetimi, taraftarı ve takımı ile biz güçlü bir aileyiz. Her türlü zorluğu birlikte aşacağız ve hedefimiz olan play-off’lara kalacağız. Ligin daha başındayız. Sorunlarımızı kısa sürede çözüp yolumuza devam ediyoruz. Taraftarımız, ilçenin tüm dinamikleri Bandırma’nın en büyük markası Bandırmaspor’a sahip çıkmaya devam etsin” dedi. (DHA)