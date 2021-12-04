Bandırmaspor - Gençlerbirliği maç sonucu: 1-2

23’üncü dakikada Keny’in sol kanattan attığı pasla bir anda kale önünde topla buluşan Doğan Can, uygun pozisyonda topu dışarıya vurdu. Bandırmaspor önemli bir gol şansını değerlendiremedi.

30’uncu dakikada Bandırmaspor’da Akabueze kaleyi yokladı. Akabueze’nin ceza alanı dışından sert şutu az farkla dışarı gitti.

34’üncü sol dakikada Bandırmaspor atağında Caner Cavlun ceza alanı içine sol kanattan girdi. Açısı daralan Caner’in vuruşunu kaleci çıkarttı.

57’nci dakikada atılan uzun topla buluşan Keny, kaleci Übeyd'in hatasını değerlendirmek istedi ancak meşin yuvarlak dışarı gitti.

63’üncü dakikada Levent Ayçiçek’in rakip takım müdahalesi ile yerde kalmasının ardından mücadelenin hakemi Murat Erdoğan, penaltı noktasını gösterdi.

65'inci dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Mulumba'nın vuruşunda meşin kaleci Übeyd topun sahibi oldu.

69’uncu dakikada Gençlerbirliği mücadelede öne geçti. Aksel Aktaş'ın ortasında topla buluşan Arda Kızıldağ'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

81’inci dakikada Bandırmaspor mücadelede skoru eşitledi. Gençlerbirliği kalecisi Übeyd'in ceza sahası içinde yaptığı müdahale sonrasında Keny yerde kaldı. Karşılaşmanın hakemi Murat Erdoğan, bir kez daha penaltı noktasını gösterdi.

83'üncü Bandırmaspor’da topun başına geçen Manaj, topu ve kaleciyi ayrı köşelere göndererek fileleri havalandırdı: 1-1.

85’inci dakikada Gençlerbirliği öne geçti. Barış Alıcı'nın pasında topla buluşan De Lima, kaleci ile karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-2.

Mücadele Gençlerbirliği'nin 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

Tufan DALGIÇ/BANDIRMA(Balıkesir),(DHA)