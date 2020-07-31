TFF 1. Lig'e yeni yükselen Bandırmaspor, yeni sezona transferlerle başlamaya hazırlanıyor. Marmara ekibi Galatasaray'ın iki genç ismi Gökhan Güney ve Ferhan Evren'i 1 yıllığına kiraladı. Satın alma opsiyonlarını da alan Bandırmaspor, oyuncuların performanslarına göre transfer durumlarına karar verecek.

TFF 1. Lig'in yeni ekibi, 2 transferi şu ifadelerle açıkladı:

Gökay Güney ve Ferhan Evren Bandırmaspor'umuzda! Transfer komitemiz, Galatasaray A.Ş.'den 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Ferhan Evren ve 21 yaşındaki stoper mevkiinde görev yapan Gökay Güney ile satın alma opsiyonlarıyla birlikte 1 yıllık kiralık olarak kadromuza katmıştır. Oyuncularımıza camiamıza hoş geldin diyor; birlikte nice şampiyonluklar yaşamayı temenni ediyoruz.