Bandırmaspor-Eyüpspor maç sonucu: 1-2

TFF 1. Lig'de 5. haftanın perdesi Bandırma'da açıldı ve Bandırmaspor ile Eyüpspor, karşı karşıya geldi. Bandırma 17 Eylül Stadı'nda oynanan ve Turgut Doman'ın yönettiği 90 dakikada gülen taraf konuk ekip oldu.

2-1 kazanan Eyüpspor, 4. galibiyetini alarak 12 puanla 2. sıraya yerleşti. Üst üste 3. mağlubiyetini alan Bandırmaspor ise 6 puanla 8. sırada kaldı.

İstanbul temsilcisine galibiyeti getiren goller; 43. dakikada Bogdan Stancu ile 74. dakikada Mete Demir'den geldi. Ev sahibinin 84. dakikada Doğan Can Davas ile bulduğu gol ise puan için yeterli olmadı.

MAÇTAN DAKİKALAR:

43ü'ncü dakikada Eyüpspor defansından atılan uzun pasla bir anda topla buluşan Stancu, topu aşırtarak takımını 1-0 öne geçirdi.

56'ncı dakikada ceza alanı içine yapılan ortayı Akabueze, Doğancan'ın önüne indirdi. Penaltı noktasında topla buluşan Doğancan'ın vuruşu kalenin solundan dışarı gitti.

74'üncü dakikada sağ kanattan gelişen atakta topla buluşan Mete Kaan, ceza alanı içine girerek kaleci ile karşı karşıya kaldı. Mete, topu sert bir vuruşla ağlarla buluşturdu:0-2

84'üncü dakikada Bandırmaspor'da Manj'ın indirdiği topa vuran Doğancan'ın vuruşu kaleciden döndü, ikinci kez top önünde kalan Doğancan'ın vuruşunu defans çizgiden çıkartı ancak hakem topun kale çizgisini geçtiğine karar vererek santrayı gösterdi:1-2

90+2'nci dakikada Eyüpspor'da Megazue ceza alanı içinde kaleci ile karşı karşıya kaldı. Mezgazue uygun pozisyonda topu dışarı gönderdi.

Mücadeleyi Eyüpspor 2-1 kazandı.

Stat: Bandırma 17 Eylül

Hakemler: Turgut Doman, Gökmen Baltacı, Mehmet Akıncık

Royal Hastanesi Bandırmaspor: Gökhan Değirmenci, Lokman Gör, Manaj, Kerim Avcı (Dk. 78 Mehmet Özcan), Okan Alkan (Dk. 65 Bilal Ceylan), Landel, Doğan Can Davas, Akabueze (Dk. 78 Abdullah Balıkçı), Burak Süleyman (Dk. 62 Pucko), Gökay Güney, Süleyman Luş

Eyüpspor: Emrullah Şalk, Mezague, Muhammed Akarslan, Stancu (Dk. 68 Umut Bulut), Timur Temeltaş (Dk. 46 Taşkın İlter), Kemal Tokak, Bülent Uzun (Dk. 83 Yalçın Kılınç), Uğur Akdemir (Dk. 15 Mikail Okyar), Bekir Yılmaz, Caner Hüseyin Bağ, Cenk Ahmet Alkılıç (Dk. 68 Mete Kaan Demir)

Goller: Dk. 84 Doğan Can Davas (Royal Hastanesi Bandırmaspor), Dk. 43 Stancu, Dk. 74 Mete Kaan Demir (Eyüpspor)

Sarı kartlar: Dk. 63 Lokman Gör, Dk. 67 Gökay Güney (Royal Hastanesi Bandırmaspor), Dk. 29 Mezague (Eyüpspor)