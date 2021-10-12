Bandırmaspor, dönüşümün meyvelerini topluyor

Takımı yenileyen, gençleştiren, altyapı ve tesis yatırımlarıyla bir dönüşüm başlatan Bandırmaspor’a destek de her geçen gün artıyor. Oynadığı 8 maçta topladığı 15 puanla ligin 4. sırasında yer alan Bandırmaspor, ödemelerin aksamaması için yoğun bir çaba gösteriyor. Bordo - beyazlı yöneticiler iş dünyasından, esnaf ve taraftarlardan bağış, reklam, forma desteği toplamak için yoğun bir mesai harcıyor. Bandırmaspor Başkanı Onur Göçmez, ''Attığımız adımların, yaptığımız doğru işlerin şehirde de karşılık bulması bizi sevindiriyor ve motive ediyor. Bandırma bize inanıyor. Biz Bandırmaspor’un başarısı için gecemizi gündüzümüze katıyoruz. Yöneticilerimiz bağış, reklam, forma satışı için kapı kapı dolaşıyor. Yaptığımız işleri insanlara anlatıyor. Hatta yöneticilerimiz sokak sokak dolaşıp anonslarla taraftarlarımızı maça davet ediyor. Biz başarının taraftarımızın, esnafımızın, iş insanlarımızın kenetlenmesiyle geleceğine inanıyoruz. Daha yolun başındayız daha gidecek çok yolumuz var. Biz şehrin kenetlenmesini sağlarsak başarı da gelecektir” şeklinde konuştu.

"TARAFTARIMIZI BEKLİYORUZ"

Cumartesi günü oynanacak MKE Ankaragücü maçına da dikkat çeken Onur Göçmez, ''Güçlü bir rakibe karşı zor bir 90 dakika bizi bekliyor. Takımımıza güvenimiz tam. Her zaman ki gibi oyuncularımız maçın son saniyesine kadar mücadele edecek. Bu önemli maçta taraftarımızı bekliyoruz. Bizi yalnız bırakmayacaklarına ve 90 dakika takımımızı destekleyeceklerine inanıyorum'' dedi.

DHA