Geçtiğimiz sezon Spor Toto 1. Lig'de zirve yarışını 3. sırada bitiren, yarı finalde Eyüpspor'u eleyen, finalde ise İstanbulspor'a kaybederek 57 yıllık tarihinde ilk kez bu kadar çok yaklaştığı Süper Lig 'e çıkamayan Bandırmaspor, transferde atağa kalktı.

İlk imzayı Mustafa Saymak'a attıran Bordo Beyazlı ekip, ikinci hamlesini forvete yaptı ve son olarak Aris forması giyen Dimitrios Manos'u kadrosuna kattı.

2 yıllık anlaşma sağlayan 27 yaşındaki Yunan forvet, kısa süre içerisinde Bandırma'ya gelecek ve resmi sözleşmeye imza atacak.