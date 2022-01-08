Bandırmaspor - Denizlispor maç sonucu: 3-4

Spor Toto 1. Lig'de ikinci yarının maçları 19. hafta karşılaşmalarıyla başladı. Zirve mücadelesi veren Bandırmaspor, sahasında takımda 15 futbolcusu koronavirüse yakalanan ve ligin düşme hattında bulunan Denizlispor 'u konuk etti.

Ev sahibi ekip, 22. dakikada Hakan Çinemre'nin kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. Bu golden 10 dakika sonra Bandırmaspor Doğan Can Davas ile durumu 2-0'a getirdi. Ev sahibi ekibin golleri arka arkaya gelmeye devam etti. Dakikalar 35'i gösterdiğinde bu kez sahneye Kerim Avcı çıktı ve ilk yarının skorunu belirleyen golü kaydetti: 3-0.

Bambaşka bir ikinci yarı

Karşılaşmanın ikinci yarısına konuk ekip Denizlispor etkili başladı. 48. dakikada yeşil siyahlı ekip Oğuz Yılmaz'ın golüyle farkı 2'ye indirdi: 3-1. Bu golden 3 dakikada sonra Ege ekibi İlhan Depe'nin golüyle durumu 3-2'ye getirdi. Bandırmaspor ikinci yarıda oyunu dengelemek isterken Denizlispor, Özer Özdemir'in golüyle eşitliği yakaladı: 3-3.

Maçın tamamlanmasına kısa bir süre kala, dakika 90+6'da Denizlispor'un golcüsü Ömer Şişmanoğlu sahneye çıkarak maçın skorunu belirleyen golü kaydederek takımına son dakikada galibiyeti getirdi.

Yeşil siyahlılar deplasmanda müthiş bir galibiyet elde etti.

STAT: Bandırma 17 Eylül

HAKEMLER: Yiğit Arslan, Erkan Akbulut, Deniz Turgut

ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR: Gökhan Değirmenci - Okan Alkan, Lokman Gör, Alpay Koldaş, Süleyman Luş, Mulumba, Guido Koçer (Dk. 58 Levent Ayçiçek), Kerim Avcı (Dk. 71 Manaj) Landel (Dk. 58 Mehmet Özcan) Doğan Can Davas (Dk.81 Burak Süleyman), Keny

ALTAŞ DENİZLİSPOR: Hüseyin Altıntaş - Özer Özdemir, Oğuz Yılmaz, Hakan Çinemre (Dk 58 Burak Gümüştaş), Gökhan Süzen, Asım Hamzaçebi, Muhammmed Eren (Dk. 78 Ömer Hasan Şişmanoğlu), Tusha, İlhan Depe, Alaattin Öner (Dk. 46 Emre Yıldırım), Bekir Turaç Böke (Dk. 89 Mehmet Eren Sıngın)

GOLLER: Dk. 22 Hakan Çinemre (K.K.), Dk. 33 Doğan Can, Dk. 35 Kerim Avcı (Bandırmaspor), Dk. 48 Oğuz Yılmaz, Dk. 52 İlhan Depe, Dk. 65 Özer Özdemir, 90+6 Ömer Şişmanoğlu (Denizlispor)

SARI KARTLAR: Mehmet Özcan, Keny (Bandırmaspor), Özer Özdermir, İlhan Depe, Emre Yıldırım, Oğuz Yılmaz, Ömer Şişmanoğlu (Denizlispor)