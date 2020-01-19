Bandırmaspor coştu bir kere

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Bandırmaspor, Eyüpspor'u Erkan Taşkıran'ın hat-trick yaptığı maçta 5-1 mağlup ederek grupta maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

19 Ocak 2020, Pazar 01:14 Son Güncelleme:
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Bandırmaspor coştu bir kere

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta 2 maçtır kazanan Bandırmaspor, Eyüpspor deplasmanında coştu. Rakibinin 2.5 yıl sonra yenilenen stadına döndüğü mücadeleyi 5-1 kazanan Ban Ban, galibiyet serisini 3’e çıkarırken maç fazlasıyla da Ankara Demir’in önünde zirveye oturdu.

STAT: Eyüp

HAKEMLER: Bayram Başkan, Selman Timur, Özcan Sultanoğlu EYÜP: Alp 3, Göksu 4, (Dk.85 Egemen ?), Sercan 5, Taha 4, Ali 4, Eren 4, (Dk.64 Mahsun 5), Okan 6, Mikail 5, Taşkın 5, Mehmet 4, (Dk.74 Emre ?), Murat 4

BANDIRMASPOR: Zülküf 7, Adem 7, Abdullah 6, Onur 6, Birhan 7, Feyyaz 6, Erkan 9, (Dk.90 Samet ?), Doğan 8, (Dk.83 Selçuk ?), Hüseyin 7, Benhur 7, Tayyip 7, (Dk.68 Sinan 7)

GOLLER: Okan (Dk.45) (Eyüp), Erkan (Dk.3, 21 ve 77), Doğan (Dk.47), Sinan (Dk.90) (Bandırma)

SARI KARTLAR: Taha, Taşkın (Eyüp), Zülküf (Bandırma)

KIRMIZI KART: Ali Aydın (Dk.75) (Eyüp)

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