Bandırmaspor, Caner Hüseyin Bağ’ı transfer etti

Bandırmaspor'dan yapılan transfer açıklaması şu şekilde:

"Bandırmaspor'umuza Hoş Geldin Caner Hüseyin Bağ!

Sol kanat ve forvet pozisyonlarında oynayan Caner Hüseyin Bağ(31) ile 2 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Bordo beyaz forma altında başarılar dileriz.

4 sezon formasını giydiği Hatayspor ile TFF 2. lig ve TFF 1. lig şampiyonlukları yaşayan Caner Hüseyin Bağ, bir sonraki sezon Giresunspor ile TFF 1. lig şampiyonluğu yaşayarak Süper Lig 'e yükselme başarısı gösterdi.

Caner Hüseyin Bağ, geçtiğimiz sezon Eyüpspor forması giydi."