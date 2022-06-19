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Bandırmaspor, Caner Hüseyin Bağ’ı transfer etti

Spor Toto 1. Lig'de Play-Off finali oynayan ve Süper Lig'in son maçta kaçıran Bandırmaspor, Eyüpspor'dan ayrılan Caner Hüseyin Bağ’ı renklerine kattı.

19 Haziran 2022, Pazar 13:31 Son Güncelleme:
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Bandırmaspor, Caner Hüseyin Bağ’ı transfer etti

Bandırmaspor'dan yapılan transfer açıklaması şu şekilde:

"Bandırmaspor'umuza Hoş Geldin Caner Hüseyin Bağ

Sol kanat ve forvet pozisyonlarında oynayan Caner Hüseyin Bağ(31) ile 2 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Bordo beyaz forma altında başarılar dileriz.

4 sezon formasını giydiği Hatayspor ile TFF 2. lig ve TFF 1. lig şampiyonlukları yaşayan Caner Hüseyin Bağ, bir sonraki sezon Giresunspor ile TFF 1. lig şampiyonluğu yaşayarak Süper Lig 'e yükselme başarısı gösterdi.

Caner Hüseyin Bağ, geçtiğimiz sezon Eyüpspor forması giydi."

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