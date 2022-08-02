Bandırmaspor Başkanı Onur Göçmez'den, Beşiktaş'a Keny göndermesi!
Transfer operasyonunda gaza basan Siyah-Beyazlılar, Bandırmaspor'un parlayan yıldızı Philippe Keny için Balıkesir ekibiyle her konuda anlaşmaya varmıştı. Ancak bugün Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, "N'Koudou takımda kalıyor, bu nedenle de Keny transferini askıya aldık" açıklamasıyla transferin iptal edildiğini duyurdu. Bunun üzerine Bandırmaspor Başkanı Onur Göçmez'den flaş bir tepki geldi. İşte detaylar...
Transfer çalışmalarına tam gaz devam eden Beşiktaş , Bandırmaspor formasıyla geçen sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Philippe Keny'i gündemine almıştı. 14 gol, 7 asistlik katkısıyla parlayan Senegalli forvet için Balıkesir ekibiyle görüşen ve 1.2 milyon Euro bandında bir rakama anlaşan Siyah-Beyazlılar resmi işlemler öncesinde bu transferden vazgeçti.
Kara Kartal'ın sportif direktörü Ceyhun Kazancı bugün, "Kevin N'Koudou bir sene daha kalacak, bununla birlikte Keny transferini de askıya aldık" açıklaması sonrasında Bandırmaspor cephesinden flaş bir gönderme geldi.
Başkan Onur Göçmez kişisel sosyal medya hesabından Beşiktaş'ın efsane başkanı Süleyman Seba'nın fotoğrafını paylaştı ve "Beşiktaş duruşu!" notunu düştü.
Göçmez, Siyah-Beyazlı yönetime tepkisini bu paylaşımla gösterdi.
İşte Onur Göçmez'in o tepkisi: