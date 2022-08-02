Transfer çalışmalarına tam gaz devam eden Beşiktaş , Bandırmaspor formasıyla geçen sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Philippe Keny'i gündemine almıştı. 14 gol, 7 asistlik katkısıyla parlayan Senegalli forvet için Balıkesir ekibiyle görüşen ve 1.2 milyon Euro bandında bir rakama anlaşan Siyah-Beyazlılar resmi işlemler öncesinde bu transferden vazgeçti.

Kara Kartal'ın sportif direktörü Ceyhun Kazancı bugün, "Kevin N'Koudou bir sene daha kalacak, bununla birlikte Keny transferini de askıya aldık" açıklaması sonrasında Bandırmaspor cephesinden flaş bir gönderme geldi.

Başkan Onur Göçmez kişisel sosyal medya hesabından Beşiktaş'ın efsane başkanı Süleyman Seba'nın fotoğrafını paylaştı ve "Beşiktaş duruşu!" notunu düştü.

Göçmez, Siyah-Beyazlı yönetime tepkisini bu paylaşımla gösterdi.

İşte Onur Göçmez'in o tepkisi: