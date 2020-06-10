Bandırmaspor Asbaşkanı Onur Göçmez: Oyuncularımız fenalaştı

Belirtilen 18 Temmuz tarihinin futbol için kesinlikle elverişli olmadığını vurgulayan Göçmez, şunları söyledi:

'Şampiyonluk için pozitifiz'

"Alt ligler bu süreçte çok gözardında kaldı. Fakat en dikkat edilmesi gereken bölüm aslında orası. Biz şimdiye kadar 3 kez takımı topladık. Bu sonuncusu. 5 Haziran'dan bu yana çalışıyoruz. Testlerimiz yapıldı. Testlerimiz negatif, ancak şampiyonluk yolunda biz pozitifiz. Fakat şartlar çok sıkıntılı. Düşünün bu sabah 9'da antrenman yaptık. Sıcaktan fenalaşan oyuncularımız oldu. Bodrum'da, Cizre'de bu sıcakta veya temmuzda bu işin yapılabilme şansı yok. Takımları Korona'dan koruyabilsek bile sıcaktan koruyamayız. 90 takımın yüzde 80'inin gece ışıklandırması yok. Maçlar gündüz oynanmak zorunda ve bu futbolcu sağlığını tehlikeye atmaktan başka bir şey değil. Alt liglerle ilgili karar verilirken çok dikkat edilmesi gerekiyor ve ivedilikle hareket edilmesi elzem. Çünkü belirtilen tarih gelecek sezonu da kaybetmek demek.

'19 Haziran'da başlayalım'

"Bu liglerdeki takımların tek geliri iddaa ve TFF'den gelen paralar. Bu süreçte kimse futbolcusuna ödeme yapamıyor ve oyuncular boşa çıkmak için federasyona başvuruyor. Biz Bandırmaspor olarak yönetimimizin gücüyle süreci aşıyoruz ancak aşamayacak çok kulüp var. Tüm bunların göz önüne alınması gerekiyor. Gerekirse liderler tescil edilsin, gerekirse biz de 1. Lig gibi 19 Haziran'da başlayalım. TFF'yi de anlıyoruz, zor bir dönem. Süper Lig ve 1. Lig elbette öncelik. Ancak alt liglerle ilgili durumun da çok doğru değerlendirilmesi gerekiyor."

'Süper Lig planımız belli'

"Bandırmaspor olarak hedefimiz bir üst lig. Bununla birlikte takımı en kısa sürede Süper Lig'e taşıyacak planı da belirledik. Gelecek sezon kadromuz bile planlanmış durumda. Hal böyleyken yönetenlerden de süreci bir an önce en doğru şekilde tayin etmelerini bekliyoruz."