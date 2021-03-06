Bandırmaspor-Altınordu maç sonucu: 2-2

Spor Toto 1. Lig’in 25. haftasında Royal Hastanesi Bandırmaspor ile Altınordu 2-2 berabere kaldı. Süper Lig hedefleyen iki takımın maçında İzmir ekibi Recep’le 37’de perdeyi açtı. 59’da Pote Ban Ban adına penaltıdan beraberliği sağladı. Ahmet Dereli 64’te Altınordu’yu bir kez daha öne geçirirken ev sahibi ikinci kez penaltı kazandı, Rayo’yla 1 puanı kaptı. 45 puana ulaşan Altınordu zirve yarışını sürdürürken Bandırmaspor Play-Off yarışında ağır yara aldı.

Altınordu, 45 puanla 5. sırada yer alıyor. Bandırmaspor ise 32 puanla 10. sırada kendisine yer buldu.

Stat: Bandırma 17 Eylül

Hakemler: Mert Güzenge, Mehmet Kapluhan, Kemal Elmas

Royal Hastanesi Bandırmaspor: Zülküf Özer, Feyyaz Belen, Berat Satılmış, Pote (Dk. 83 İshak Çakmak), Landel, Doğan Can Davas (Dk. 79 Rayo), Onur Akbay (Dk. 18 Mehmet Yiğit), Halilovic (Dk. 46 Del Valle), Orhan Ovacıklı, Gökay Güney, Taha Yalçıner (Dk. 79 Hakan Bilgiç)

Altınordu: Erhan Erentürk, Metehan Mimaroğlu, Oğulcan Ülgün, Kahraman Demirtaş, Furkan Çil, Recep Aydın (Dk. 67 Yiğit Emre Çeltik), Hüsamettin Yener (Dk. 90 2 Burak İnce), Şeref Özcan (Dk. 46 Furkan Metin-Dk. 90 2 Ufuk Budak), Yusuf Can Esendemir, Rahmi Salih Kaya, Enis Destan (Dk. 46 Ahmet Dereli)

Goller: Dk. 37 Recep Aydın, Dk. 64 Ahmet Dereli (Altınordu), Dk. 59 Pote (Penaltıdan), Dk. 82 Rayo (Penaltıdan) (Royal Hastanesi Bandırmaspor)

Kırmızı kart: Dk. 45 2 Orhan Ovacıklı (Royal Hastanesi Bandırmaspor)

Sarı kartlar: Dk. 42 Enis Destan, Dk. 75 Yusuf Can Esendemir, Dk. 81 Furkan Metin (Altınordu), Dk. 55 Zülküf Özer, Dk. 70 Taha Yalçıner, Dk. 84 Gökay Güney, Dk. 90 Hakan Bilgiç (Royal Hastanesi Bandırmaspor)