Bandırmaspor 55 yaşında!

Bandırmaspor'un 55'inci kuruluş yıl dönümü, Cin Çukuru'nda yapılan etkinlik ile kutlandı. Bandırmaspor yönetimi ve taraftarların katıldığı etkinlikte 22:30'da meşaleler yakıldı.

Koronavirüs sebebiyle katılımcı sayısı en aza indirilerek yapılan sembolik kutlamada 55'inci yıl adına pasta kesildi.





'Tüm Bandırmaspor camiasının doğum gününü kutlarım'

Koronavirüs salgını nedeniyle kutlama organizasyonuna fazla taraftar alamadıklarını söyleyen Bandırmaspor Asbaşkanı Onur Göçmez, ''5 Haziran 1965 yılında kurulan takımımız için geleneksel hale gelmesini istediğimiz bir doğum günü kutlaması tertip ettik. Takımımızın doğduğu topraklar olarak anılan Bandırma 'Cin Çukuru' bölgesinde temsili olarak yaşımızı simgeleyen 55 adet meşale yaktık. Koronavirüs önlemleri sebebi ile sınırlı sayıda taraftarın katılımı ile gerçekleşen kutlamamızın en önemli amacı; şehrimizi şampiyonluğa odaklamak, tarihimizi hatırlatmak ve bir bütün şeklinde kenetlenmek. Bu sene Bandırmaspor çok zor süreçlerden geçiyor. Bugüne kadar taraftarımız ile bu süreçleri atlattık bundan sonrada onlarla birlikte çok daha güçlü olacağız. Şampiyonluk için geri sayıma başladık. Bu gece hiç sönmeyecek bir ateşi şehrimizin göbeğinde yaktık. Hayallerimiz var, bu ateş bizim hayallerimizin ışığı olacak. Bu sene şampiyon olarak yeni sezona çok daha güçlü ve organize olmuş bir Kulüp yapısı ile hazır olacağız. Tüm Bandırmaspor camiasının doğum gününü kutlarım'' ifadelerini kullandı.