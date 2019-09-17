Bandırmaspor 3 puanla tanıştı

İyi bir takım kurduklarını belirten Bandırmaspor Başkanı Göksel Karlahan, "Deplasmanda aldığımız galibiyet takıma büyük moral verdi. Bu takımla hedefe ulaşacağımıza inancımız tam" dedi. Karlahan, yeni kurulan takımın zamanla daha iyi bir futbol oynayacağına ve seri galibiyetler alacaklarına inandığını belirtti. Bu hafta Türkiye Futbol Federasyonu ile yapılacak toplantılara da değinen Karlahan özellikle ikinci lig futbol kulüplerinin gelir oluşturma konusunda zorluk çektiğini, bu konuda federasyonla görüşmeler yapılacağını söyledi.

Bandırmaspor Teknik Direktörü Serdar Bozkurt ise takım olarak her geçen hafta daha iyiye gittiklerini söyledi. 15 transfer yaptıklarını vurgulayan Bozkurt, "Takım içindeki uyum sürecini en kısa sürede atlatacağız. Sistemimizi oturtmak ve istikrarlı bir şekilde yolumuza devam etmek istiyoruz. Yeni yönetimin yapmış olduğu çalışmaların karşılığını sahada en iyi şekilde vermeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Bandırmaspor'un 35 yaşındaki tecrübeli futbolcusu Hüseyin Bak, ilk 3 haftada gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti. 3 maçta da fileleri havalandıran deneyimli orta saha oyuncusu, takımının en skorer ismi oldu.

İHA