Bandırmaspor 3 önemli isimle görüşüyor

Geçmişte Fenerbahçe, Çaykur Rizespor, Bursaspor, Karşıyaka, Altay, Orduspor, gibi takımların formasını giyen Layiç, antrenörlük ve futbol gelişim direktörlüğü kariyeri boyunca Pendikspor, Aytemize Alanyaspor, Akhisarspor, Göztepe, Karşıyaka gibi kulüplerde görev aldı.

3 HOCA İLE GÖRÜŞÜLÜYOR

Erkan Sözeri ile de yollarını ayıran Bandırmaspor, hoca arayışlarını sürdürüyor. Kulüpten alınan bilgiye göre; Uğur Tütüneker, Metin Diyadin ve Osman Özköylü gibi tanınmış teknik direktörlerle Bandırmaspor yöneticilerinin görüştüğü öğrenildi. Bandırmaspor’da takımın başına geçecek teknik direktörün önümüzdeki hafta netleşmesi bekleniyor.

Tufan DALGIÇ/BANDIRMA,(DHA)