Kendine has bir tadı olan bamya tohumu, çok sayıda rahatsızlığa iyi geldiği gibi vücudu çeşitli problemlerden korumaya yardımcı olur. Peki, o faydalar nelerdir?

- Ölüm oranları son dönemlerde artış gösteren kolon kanserini, bamya tohumu engelleyici olabilmektedir.

- İçerisindeki lif sayesinde uzun süreli tokluk hissi yaratır. Buda özellikle zayıflamak isteyen kişiler için mükemmel bir seçenektir.

- Hafızanın güçlenmesine, unutkanlığın azalmasına iyi geldiği saptanmıştır. Bamya tohumu, beyin hücreleri başta olmak üzere, tüm vücut hücrelerinin sağlıklı şekilde yenilenmesine yardım eder.

- Astım, bronşit gibi rahatsızlıkları olan kişilere bamya tohumu önerilir.

- Sindirim sisteminin düzenlenmesine yardım eden bamya tohumu, yine şeker hastalığını önleyici bir etkiye sahiptir.

- Kolesterolü dengeler. Eklem ve diz ağrıları için fayda sağlar.

- Reflü ve gastrit gibi çağımızın rahatsızlıklarından korunmak isterseniz, bamya tohumu tüketebilirsiniz. Ruh sağlığının düzenlenmesinde yardımcıdır.

- Hazımsızlık, gaz sıkışmaları gibi rahatsızlıkları giderir.

Bamya Tohumunun Zararları Var Mıdır?

Bamya tohumunun henüz keşfedilmiş ciddi bir zararı olmasa da bazı hususlara mutlaka dikkat edilmelidir. Bamya tohumunun zararları arasında sayılabilecek durumlar şöyle sıralanabilir;

- Alerjik rahatsızlıkları yaşayan kişiler bamya tohumu tüketmemelidir.

- Kronik rahatsızlığı olanlar bamya tohumu tüketmemelidir.

- Düzenli olarak ilaç kullanmak durumunda olalar.

- Beslenme programını takip etmek durumunda olanlar.

- Kadınlarda hamilelik ve doğum sonrasında bamya tohumu tüketimi önerilmez.

- Direkt olarak yutulması halinde boğazda kalma riski vardır. Doğru tüketimi nasıl olur aşağı kısımda görebilirsiniz.

Bamya Tohumu Tüketim Şekli Nasıl Olmalı?

Bamya tohumları, bamya bitkisinin içerisinde bulunan küçük çekirdeklerdir. Çekirdekler kurutulduğu zaman 'bamya tohumu' elde edilir. Bamya tohumunun direkt yenilmesi tavsiye edilmez. Bu nedenle bamya tohumu nasıl yenir hangi şekillerde tüketilir, gibi soruları cevaplamaya çalışacağız.

- Bamya tohumu tüketmenin yolları oldukça fazladır. Bunlardan birisi de yemeklerin içerisine konularak yenilmesidir. Örneğin çorba yaptığınız zaman bamya tohumu eklemeniz hem çorbanın tadını daha iyi yapacak, hem de tohumu tüketmenize yarayacak.

- Kahve gibi öğütüldükten sonra sıcak su içerisinde demlenip içilebilir.

- Kür şekilde getirilerek kullanılabilir.

Bamya tohumunun tüketme biçimleri bu şekildedir. Ancak bamya tohumunu tüketirken ölçüyü kaçırmamalısınız. Özellikle zayıflamak isteyip, bamya tohumu kullananlar istemeden aşırıya kaçabilirler. Lütfen buna dikkat edin.

Bamya Tohumu Tüketenler Nelere Dikkat Etmeli?

Bamya tohumunun faydalarının neler olduğunu ve hangi durumlarda zarar vereceğiniz yukarıda anlatmaya çalıştık. Şimdi bu tohumu tüketenler nelere dikkat etmelidirler, ona bakacağız.

- Bamya tohumu tüketenlerin ilk dikkat etmeleri gereken nokta, tüketim şeklidir. Direkt olarak yenmemelidir.

- Bamya tohumu, hangi amaçla tüketilirse tüketilsin kesinlikle aşırıya kaçılmamalıdır.

- Bamya tohumuna karşı alerjik reaksiyonları olan kişiler uzak durmalıdırlar.

- İlaç tedavisi gören, kronik rahatsızlığı bulunanlar bamya tohumu tüketmek istiyorlarsa, doktorlarından gerekli izni almalıdırlar.

Bamya Tohumu Gerçekten Faydalı Mı?

Bamya tohumu, tüketen kişilerin yukarıda saydığımız faydaları alabildiklerini rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu sebeple bu tohumun faydalı olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Eğer siz de bamya tohumuna karşı herhangi bir alerji duymuyorsanız, kronik rahatsızlıklarınız yoksa gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Bunun yanında, tüketimden önce mutlaka bilgi sahibi olmanız, geçerli sebepleriniz varsa bunun hakkında hekiminizden yardım almalısınız.



