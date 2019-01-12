Bambaşka bir Samandıra

Başarının bir bütün olmaktan geçtiğini vurgulayan Ersun Yanal kolları sıvadı, Samandıra’daki yeni kanunları açıkladı. 4 madde üzerinden amaçlanan ise camia ve takımın tek yumruk olması.

12 Ocak 2019, Cumartesi 06:34
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Bambaşka bir Samandıra

Teknik direktörlük koltuğuna Ersun Yanal’ın oturmasıyla birlikte takımın idmanlarını gerçekleştirdiği Samandıra’daki Can Bartu Tesisleri’nde de büyük değişim gecikmedi...

Tesislerde her türlü teknolojik imkandan yararlanan Yanal, camianın takımla bütünleşmesi adına da harekete geçti.

İşte tecrübeli hocayla birlikte yapılacaklar;

■ Başkan Ali Koç ve kurmayları, artık gerekmedikçe takıma müdahale etmeyecek. Yönetim, tesislere eskisi gibi sık sık gelmeyecek. Takım artık daha fazla yalnız kalacak.

■ İdmanlar sonrasında oyuncuların, birbirleriyle daha fazla iletişim halinde olmaları için çeşitli aktiviteler yapılacak. Zaman zaman futbolcular ve aileleriyle de yemekler yenecek.

■ Kritik karşılaşmalar öncesi yapılacak son idmanlar, taraftara açık olarak gerçekleşecek. Böylece taraftarlar ve takım arasındaki bağ, daha da kuvvetli hale getirilecek.

■ Takım içinde yaşananlar, her zaman aile içinde kalacak. Kavga, gürültü ve polemikten uzak durulacak. Samandıra’da sadece futbola konsantre olunacak.


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